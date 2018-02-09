В Бийске появится трехметровый памятник святому

Памятник православному святому – крестителю и Предтече Господню Иоанну установят летом этого года в Бийске. А прибудет монумент в Наукоград уже к середине февраля.

По информации портала «Бийский рабочий», памятник весит 1,5 тонны и имеет высоту 3 метра. Команда из 20 человек делала его два года. Фигуру Иоанна Крестителя установят на площади Вознесения около Покровского храма (территория предприятия «Сибприбормаш»). Автором бронзовой фигуры стал скульптор из Батайска Сергей Исаков. Православного святого художник изобразил в шкуре льва.

Помимо этого, Исаков готовит для Бийска и скульптурную композицию «Царская семья». Ее установят к 100-летию гибели мучеников-страстотерпцев – членов царской семьи Романовых.