В Бийске появится трехметровый памятник святому

Памятник православному святому – крестителю и Предтече Господню Иоанну установят летом этого года в Бийске. А прибудет монумент в Наукоград уже к середине февраля.
По информации портала «Бийский рабочий», памятник весит 1,5 тонны и имеет высоту 3 метра. Команда из 20 человек делала его два года. Фигуру Иоанна Крестителя установят на площади Вознесения около Покровского храма (территория предприятия «Сибприбормаш»). Автором бронзовой фигуры стал скульптор из Батайска Сергей Исаков. Православного святого художник изобразил в шкуре льва.
Помимо этого, Исаков готовит для Бийска и скульптурную композицию «Царская семья». Ее установят к 100-летию гибели мучеников-страстотерпцев – членов царской семьи Романовых.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Анна
А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образованиеЧитать статью
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
-
Таня
Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?Читать статью
-
Василий
Интересная игра.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий