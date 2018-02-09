В Бийске появится трехметровый памятник святому

mavit
Автор: mavit Февраль 9, 2018 11:46

В Бийске появится трехметровый памятник святому

В Бийске появится трехметровый памятник святому

Памятник православному святому – крестителю и Предтече Господню Иоанну установят летом этого года в Бийске. А прибудет монумент в Наукоград уже к середине февраля.

По информации портала «Бийский рабочий», памятник весит 1,5 тонны и имеет высоту 3 метра. Команда из 20 человек делала его два года. Фигуру Иоанна Крестителя установят на площади Вознесения около Покровского храма (территория предприятия «Сибприбормаш»). Автором бронзовой фигуры стал скульптор из Батайска Сергей Исаков. Православного святого художник изобразил в шкуре льва.

Помимо этого, Исаков готовит для Бийска и скульптурную композицию «Царская семья». Ее установят к 100-летию гибели мучеников-страстотерпцев – членов царской семьи Романовых.

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 9, 2018 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии