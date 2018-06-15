В Бийске встретятся представители разных культур

mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 23:45

В Бийске встретятся представители разных культур

В Бийске встретятся представители разных культур

Фестиваль "Под одним небом" в выходные пройдет в Бийске. Его участниками станут местные жители, которые являются представителями разных культур, вероисповеданий и национальностей.

По информации "Бийского рабочего". в день фестиваля творческие коллективы города покажут свое мастерство в национальных танцах. а профессионалы в самых разных областях декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы по изготовлению национальных игрушек и украшений. И, конечно, на празднике можно будет попробовать блюда национальной кухни.

"Под открытым небом" фестиваль называется потому, что и проходит не в помещении. а прямо на улице, чтобы как можно больше людей могли принять участие в мероприятии.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 23:45
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  • Иван

    Иван

    Супер)

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  • Наталья

    Наталья

    подобное притягивает подобное. Мы были в музее и все остались в восторге.

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  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

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