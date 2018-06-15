В Бийске встретятся представители разных культур

Фестиваль "Под одним небом" в выходные пройдет в Бийске. Его участниками станут местные жители, которые являются представителями разных культур, вероисповеданий и национальностей.

По информации "Бийского рабочего". в день фестиваля творческие коллективы города покажут свое мастерство в национальных танцах. а профессионалы в самых разных областях декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы по изготовлению национальных игрушек и украшений. И, конечно, на празднике можно будет попробовать блюда национальной кухни.

"Под открытым небом" фестиваль называется потому, что и проходит не в помещении. а прямо на улице, чтобы как можно больше людей могли принять участие в мероприятии.