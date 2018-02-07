В чем секрет качественного звучания?

Выбрать идеальный акустический гаджет, руководствуясь его техническими качествами, способны лишь профессиональные музыканты, ориентирующиеся в указанных производителем параметрах. Оказать содействие готовы сотрудники официального интернет-магазина монтербитс.ру, представившего на отечественном рынке лучшие наушники – Monster Beats.

Как же выбрать наушники самостоятельно?

Если вы желаете сами подобрать себе аксессуар, то в первую очередь следует определиться с предпочитаемым типом конструкции, а уж потом переходить к изучению технической составляющей гаджета.

Намного проще определиться, оперируя большим количеством значений. Учитывая то, что большинство производителей портативной акустики предпочитает придерживаться общепринятых стандартов. Monster Beats одни из немногих, кто решил выйти за рамки этих стандартов, сделав упор на максимальной детализации, частотном насыщении, мощности саунда. Благодаря этому бренду удалось удивить своей продукцией даже профессиональных музыкантов.

В своих инструкция Битсы публикуют только реальные данные, полученные в ходе многократных испытаний. А потому из их продукции идеальные наушники выбрать смогут даже новички. Особое внимание стоит обратить на:

Сопротивление, сообщающее об соотношении шум/сигнал;

Частотные показатели, показывают, как слышны частоты на разных уровнях громкости;

Чувствительность;

Мощность;

Диапазон частот, от его ширины зависит мощность звучания, эмоциональное насыщение композиции;

Коэффициент искаженности, сообщает о степени чистоты воспроизведения.

Ознакомившись с техническими параметрами, цифрами, указанными разработчиком к каждой своей модели, можно составить общую картину:

Кристальное воспроизведение, не засоряемое со временем и не теряющее свое качество даже на максимальных громкостях при наличии громких звуков из окружающего мира.

Абсолютно все наушники Beats Studio Monster подарят меломанам абсолютную изоляцию, позволив не слышать ничего, кроме любимых мелодий. А это, соответственно, сообщает о комфортно посадке гаджета, обеспечиваемое анатомической формой. Благодаря эргономичности конструкции наушники Битс могут радость слушателя профессиональным саундом часами.

Узнавайте детальные характеристики Monster аксессуаров на страничках вышеуказанного сайта, сравнивайте, выбирайте лучшее. И тогда, вы сможете стать обладателем действительно идеального аксессуара, с которым расстаться не захочется и после очень длительного пользования.