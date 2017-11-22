В чем встречать новый 2018 — год Собаки?

По китайскому календарю 2018 год – это год Желтой Земляной Собаки. Это вам не Красный (Огненный) Петух, который любит все яркое. Символ наступающего года тяготеет к теплым песочным тонам. Поэтому модницам и модникам рекомендуют в новогоднюю ночь облачиться в соответствующие наряды.

Цвет года

В платьях и костюмах приветствуются все оттенки желтого и коричневого. Это главный мотив цвета года. Также в почете у символа 2018 года все его производные: золотой, бежевые кофе с молоком и солнечно-песочные цвета. Кроме того, в тренде вещи с золотистым и серебристым оттенками.

Желтый цвет несет радость и поднимает настроение, коричневый символизирует благополучие и устойчивость. Также можно сделать акцент на аксессуарах с похожими оттенками, в моде меховая отделка, кожаный пояс и чокер (это короткая нить, плотно прилегающая к шее).

Главное — изящество

В этом году также советуют отказаться от кричащих леопардовых и тигровых тем и соответствующих платьев. Эпатаж – не в почете. Собака не любит вычурности.

Главное, чтобы наряд был непринужденным, комфортным и изящным. Ткани предпочтительнее натуральные, хорошо драпирующиеся или легкие струящиеся.

Приветствуются оригинальные вечерние платья. Это, в частности, легкие шифоновые варианты, где на темном фоне видны крупные цветы алого, коричневого и желтого цветов.

Аксессуары

Особое внимание аксессуарам. В фаворе – неброские золотые украшения. Они выгодно украсят новогодний наряд.

Впрочем, подойдет и бижутерия из натуральных материалов. Например, дерево, кость и полудрагоценные камни теплых оттенков, янтарь.

Стилисты подчеркивают, что не нужно наряжаться как новогодняя елка. Сделайте акцент на одной детали. Если у вас наряд с глубоким декольте, купите колье или удлиненные серьги. Для более строгого варианта возьмите часы или браслет.