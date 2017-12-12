В День Героев Отечества в Барнауле пройдет митинг у могилы Федора Ахапкина

В День Героев Отечества, 9 декабря, в полдень на Центральном (Булыгинском) кладбище Барнаула состоится мемориальный митинг у могилы полного кавалера ордена Славы Федора Ахапкина.

Рассказывает председатель Алтайского регионального отделения «Поискового движения России» Дмитрий Вейн:

— В конце сентября мы с бойцами поискового отряда «Сибиряк» проводили уборку захоронений фронтовиков на Булыгинском кладбище и обнаружили, что памятник на могиле полного кавалера ордена Славы Фёдора Ахапкина находится в аварийном состоянии. Дело в том, что герой умер в 1947 году, и за прошедшие 70 лет тонкая листовая жесть, из которой был изготовлен памятник, подверглась сильной коррозии и деформировалась; табличка с данными утрачена, а имя было нанесено краской от руки и также частично стерлось под воздействием влаги.

Мы обратились в администрацию губернатора и правительства Алтайского края с ходатайством о замене памятника, и в начале ноября был установлен новый. В День Героев Отечества мы проводим митинг у могилы Федора Ахапкина. На мероприятие придут представители администрации края, ветераны и поисковики.

Биографическая справка :

Ахапкин Фёдор Александрович

Родился в 1924 году в селе Бобровка Первомайского района Алтайского края. Учился в школе, затем работал в колхозе.

В Красной Армии — с 1942 года. Воевал на Центральном, Белорусском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Участник Курской битвы и форсирования Днепра, освобождения Украины, Польши и Чехословакии.

Наводчик 76-мм орудия 371-го артиллерийского полка (140-я стрелковая дивизия, 70-я армия, Центральный фронт), сержант Фёдор Ахапкин 21 марта 1944 года в бою за деревню Черняхув (Украина) вместе с расчетом уничтожил два станковых пулемета и до взвода пехоты противника. Это позволило успешно овладеть опорным пунктом врага. В бою вел себя смело, проявлял инициативу, подавая пример другими бойцам расчета. 30 марта 1944 года за мужество и отвагу награжден орденом Славы 3-й степени.

15 июля 1944 года в бою в районе населенного пункта Зборов (Тернопольская область Западной Украины) сержант Ахапкин подбил из орудия три немецких танка. Всего в этом бою батарея уничтожила свыше 10 танков противника, успешно отбив контратаку. 6 сентября 1944 года сержант Фёдор Ахапкин был награжден орденом Славы 2-й степени.

В апреле 1945 года на территории Чехословакии батарея, в которой служил Ахапкин, столкнулась с колонной отступающей немецкой пехоты. Завязалась рукопашная схватка. В бою старший сержант Ахапкин лично уничтожил четырёх немецких солдат, спас жизнь командиру батареи, старшему лейтенанту Войченко. В другом бою снарядами уничтожил станковый пулемет и подавил минометную батарею противника, способствуя овладению опорным пунктом немцев. За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Чехословакии, Ф. Ахапкин 29 июня 1945 года был награжден орденом Славы 1-й степени.

Также герой был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

В 1945 году демобилизовался. Вернулся на Алтай, жил в Барнауле. Умер после тяжелой болезни в 1947 году. Именем Героя названа улица в селе Бобровка.