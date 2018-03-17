В день выборов-2018 за порядком будут следить 5 тысяч алтайских полицейских

mavit
Автор: mavit Март 17, 2018 11:45

В день выборов-2018 за порядком будут следить 5 тысяч алтайских полицейских

В день выборов-2018 за порядком будут следить 5 тысяч алтайских полицейских

18 марта, в день выборов президента России, более пяти тысяч полицейских будут охранять порядок в Алтайском крае. Также к охране общественного порядка привлекут 400 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института, около 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, порядка 2 тысяч представителей народных дружин, казачества, внештатных сотрудников и работников частных охранных организаций.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю, охрана порядка и общественной безопасности будет осуществляться на 1 тыс. 831 избирательном участке. Под охрану взяты места размещения избирательных комиссий, хранения избирательной документации и места массового пребывания граждан.

В 123 помещениях участковых избирательных комиссий Барнаула будут уставлены рамочные металлодетекторы. Сотрудники полиции проведут досмотровые мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ «О полиции».

Кроме того, усилены группы немедленного реагирования следственно-оперативных групп органов внутренних дел. Маршруты патрулирования наружных служб полиции приближены к избирательным участкам.

Обо всех нарушениях избирательного законодательства, иных фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах жители края могут сообщать в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, в ближайшие отделы органов внутренних дел, по телефону 102 или телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю: 128. Вся поступившая информация будет незамедлительно проверена, подчеркивают в Главке.

 

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mavit
Автор: mavit Март 17, 2018 11:45
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