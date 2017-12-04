В Камне-на-Оби открылся современный 3D кинотеатр «Звезда»

30 ноября в Камне–на–Оби после реконструкции открылся кинотеатр «Звезда», на базе которого создан культурный центр имени Ивана Пырьева, знаменитого кинорежиссера, уроженца этого города. Торжественное мероприятие было приурочено к 116-летию со дня рождения Ивана Александровича. Это четвертый кинообъект, созданный или отремонтированный в Алтайском крае за два года в рамках федеральной программы кинофикации малых городов с численностью населения до 100 тысяч.

Разделить радость каменцев по этому случаю в Камень прибыли представители краевых властей, Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая, Алтайского государственного дома народного творчества, гости из соседних районов. Украшением дневной программы стали песни из кинофильмов знаменитого земляка, режиссера Ивана Пырьева, а также театрализованный отрывок ярмарки из фильма «Кубанский казаки» в исполнении коллектива «Позитив» районного Дворца культуры.

Особый акцент в ходе праздника был сделан на открытии в здании кинотеатра экспозиции, посвященной Ивану Пырьеву. Художественный руководитель по досугу каменского РДК Александр Ляпин рассказал гостям, для чего она создавалась и каковы перспективы ее развития. Представители администрации края пообещали, что обновленная «Звезда» станет одной из площадок Шукшинского кинофестиваля. Здесь будут демонстрироваться фильмы, представленные на фестиваль, проводиться творческие встречи с деятелями российского кино.

После обмена мнениями, поздравлений, и вручения благодарственных писем тем, кто принимал участие в реконструкции каменского киноцентра, гости смогли посмотреть на новом экране в современном формате 3D новинку кинопроката осени 2107 года, российскую кинодраму Клима Шипенко «Салют–7». На киносеансе присутствовали зрители разных возрастов. После показа молодежь отмечала, что каменский кинозал нисколько не уступает новосибирским и барнаульским. Пожилым людям снова захотелось ходить в кино. Маленькие каменцы с нетерпением ждут полноформатных мультиков, чтобы «смотреть их в кинотеатре в очках».

Вечером каменцев ждала развлекательная программа по случаю открытия «Звезды» с розыгрышем призов и премьерный показ российского фильма-фэнтези Ивана Шурховецкого «Легенда о Коловрате».

Кинотеатр «Звезда» входит в структуру муниципального Культурно–информационного центра Каменского района. Руководство центра проинформировало, что киносеансы будут проводиться пять раз в день. Цена на билеты будет варьироваться от 150 до 250 рублей в зависимости от времени сеанса. Для детей и студентов поход в кино будет дешевле, чем для взрослых.

В репертуаре не только взрослое кино, но и мультфильмы. По четвергам планируется проводить премьерные показы новинок кинопроката. Половину репертуара будут составлять отечественные фильмы. Администрация кинотеатра создала в социальных сетях официальные группы, где изучает предполагаемую аудиторию, интересы каменского кинозрителя, обсуждает предстоящие кинопоказы, интересуется, какие художественные и мультипликационные фильмы хотели бы увидеть в «Звезде» каменцы.

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