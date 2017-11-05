В казино Altai Palace снимают эпизод комедии с Гошей Куценко

mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 05:45

В казино Altai Palace снимают эпизод комедии с Гошей Куценко

В казино Altai Palace снимают эпизод комедии с Гошей Куценко

Съемки эпизода для нового художественного фильма проходят в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае. В романтической комедии «Полный Алтай» играют звезды отечественного кино Гоша Куценко и Елена Бирюкова. Режиссер – Александр Сюткин.

По сюжету, группа людей приезжает на Алтай, чтобы отдохнуть от московской суеты. Они живут на турбазе, расположенной в живописном месте. Однажды группа отправляется в поход и теряет проводника, оказавшись в глухом лесу. Героям предстоит найти обратный путь на базу. Их ждут комические и трагические ситуации, ссоры и любовь, и в целом «духовное перерождение».

Часть съемок проходит в казино Altai Palace, где один из героев фильма проиграет свои последние деньги. Премьеру фильма запланировали на 2018 год, сообщаетАлтайтурцентр.

Стоит отметить, что за плечами режиссера Александра Сюткина высшее голливудское образование, три полнометражных картины, а также совместные проекты с каналами Discovery и Animal Planet. Ему приходилось работать с такими звездами как Том Хэнкс, Lady Gaga, Rihanna и Era Istrefi.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 05:45
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