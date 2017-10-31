В Молодежном театре покажут новогоднее музыкальное фэнтези

В новогодние каникулы в Молодежном театре Алтая покажут новую постановку — музыкальное фэнтези «Принцесса волшебного леса». Спектакли начнутся уже с 22 декабря.

Как рассказали в театре, это будет необычайно красивое, яркое, музыкальное представление, в котором вместе с взрослыми артистами сыграют ребята из детской театральной Школы-студии МТА.

Режиссером сказки выступил заслуженный артист РФ Владимир Филимонов, благодаря которому в репертуаре театра есть такие замечательные постановки, как «Бременские музыканты», «Колокола памяти», «Летучий корабль». Художник-постановщик нового спектакля — заслуженный художник России Виктор Акимов.

«Принцесса волшебного леса» — это сказочная история о том, как на далеком малоизученном континенте затерялись два небольших государства. Страна ЙоХупту и страна Антиопа. Между ними, как водится, возникали конфликты, порой доходящие до войны. Продолжалось так до тех пор, пока в дело не вмешалась любовь…