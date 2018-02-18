В Новоалтайске женщинам-заключенным рассказали о важности прощения и раскаяния

mavit
Автор: mavit Февраль 18, 2018 11:45

В Новоалтайске женщинам-заключенным рассказали о важности прощения и раскаяния

В Новоалтайске женщинам-заключенным рассказали о важности прощения и раскаяния

Встречу с заключенными новоалтайской исправительной колонии №11 провел 16 февраля настоятель Свято-Георгиевской церкви Новоалтайска священник Алексий Овчинников. В этой колонии отбывают срок женщины, совершившие преступления различной степени тяжести.

В Масленичную неделю, накануне Прощеного воскресенья и начала Великого поста, священнослужитель рассказал им о важности искреннего раскаяния в плохих поступках и о том, почему нужно в Прощеное воскресенье признать свою вину и извиниться перед всеми. Он ответил на вопросы женщин о Великом посте, грехах, церковных Таинствах и призвал к смирению и послушанию в дальнейшей жизни.

В конце встречи все заключенные захотели исповедаться. Позже для них, здесь же в колонии, пройдет богослужение.

Стрыгина
МарияВ Новоалтайске женщинам-заключенным рассказали о важности прощения и раскаяния

В Новоалтайске женщинам-заключенным рассказали о важности прощения и раскаяния

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  • володя

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