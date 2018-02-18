В Новоалтайске женщинам-заключенным рассказали о важности прощения и раскаяния
Встречу с заключенными новоалтайской исправительной колонии №11 провел 16 февраля настоятель Свято-Георгиевской церкви Новоалтайска священник Алексий Овчинников. В этой колонии отбывают срок женщины, совершившие преступления различной степени тяжести.
В Масленичную неделю, накануне Прощеного воскресенья и начала Великого поста, священнослужитель рассказал им о важности искреннего раскаяния в плохих поступках и о том, почему нужно в Прощеное воскресенье признать свою вину и извиниться перед всеми. Он ответил на вопросы женщин о Великом посте, грехах, церковных Таинствах и призвал к смирению и послушанию в дальнейшей жизни.
В конце встречи все заключенные захотели исповедаться. Позже для них, здесь же в колонии, пройдет богослужение.
Стрыгина
Мария
В Новоалтайске женщинам-заключенным рассказали о важности прощения и раскаяния
Как правильно провести Прощеное воскресенье?
Ровно 29 лет назад из Афганистана полностью вывели советские войска
Посмотреть все материалы автора
Читайте также
- Более 1,8 млн жителей Алтайского края смогут проголосовать на выборах президента 0
- Определена дата проведения праздника «Алтайская зимовка» 0
- В Барнауле состоится совместный концерт камерного оркестра и академического хора 0
- Достопримечательности Солнечногорска 0
- Какие экскурсии можно посетить в Лос Анджелесе? 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий