В новом статусе: во «ВКонтакте» теперь можно вступить в гражданский брак

Телеканал ТНТ и социальная сеть предлагают пользователям новую функцию



На этой неделе, 9 января, на ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Гражданский брак». В честь премьеры в социальной сети «ВКонтакте» создали новую уникальную механику. Теперь пользователи смогут указывать новый статус в поле «семейное положение» – «в гражданском браке». Именно в таком статусе состоят герои сериала Тема и Ника. Они давно встречаются, но не хотят жениться, и съезжаются, чтобы жить в квартире, оставшейся от бабушки.

«По нашим наблюдениям, миллионы пользователей «ВКонтакте» состоят в гражданском браке. Нам кажется правильным и своевременным добавить новую категорию семейного положения, которую можно указать на личной странице. Уверены, что привлечь внимание к этому событию лучше всего получится в коллаборации с новым проектом телеканала ТНТ», – говорит Евгений Красников, пресс-секретарь «ВКонтакте».

Семейное положение «в гражданском браке» уже можно установить в десктопной и мобильной версии сайта «ВКонтакте». В мобильных приложениях-клиентах такая возможность появится вместе с ближайшим обновлением.

«У проектов ТНТ более 17 млн подписчиков «ВКонтакте». Многие из них, да и в целом очень многие пользователи соцсети состоят как раз в таких отношениях, когда штампа в паспорте нет, а любовь, а часто даже и семья, есть. Теперь у таких людей появился свой статус «ВКонтакте» – «в гражданском браке». Это когда писать «свободен» уже поздно, а «в браке» – немного рано. Это сам по себе абсолютно новый маркетинговый инструмент, тем он нам и интересен», – рассказал заместитель генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу Рубен Оганесян.

Новый комедийный сериал ТНТ «Гражданский брак» – это история про молодую пару – Тему и Нику, которые довольны своими отношениями и не спешат взрослеть. Тема и Ника переезжают в бабушкину квартиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут все прелести взрослой жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глупостей, родители, которые не перестают заботиться, и даже богатые друзья-соседи, которые любят показывать, насколько они во всем успешнее. Это сериал про классических представителей поколения Y: они не хотят взрослеть, немного наивны и не готовы умирать ради денег и материальных ценностей.

Смотрите комедийный сериал «Гражданский брак» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

Материал предоставлен ТНТ