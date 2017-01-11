В последний раз на сцене: «Смысловые галлюцинации» дают прощальный концерт

Музыканты выйдут на сцену в рамках фестиваля «Старый Новый Рок» в «Ельцин Центре»

Последнее выступление рок-группы «Смысловые галлюцинации» пройдет в ближайшую пятницу, 13 декабря. Концерт состоится в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Старый Новый Рок», пишет ТАСС.

«Наше последнее выступление пройдет на «Старом Новом Роке». Нас пригласили в качестве хедлайнеров», – рассказал изданию бас-гитарист коллектива Николай Ротов. Музыкант отметил, что группа исполнит все «золотые» хиты.

Почти два года назад лидер группы Сергей Бобунец на своей странице в Youtube заявил, что 2016 год станет последним для группы.

Смысловые галлюцинации» – это рок-группа из Екатеринбурга. Музыканты стали известны в 1990-х годах. Самые знаменитые треки – «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит» и другие.