В России внезапно отменили прокат британского фильма «Смерть Сталина»

mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 11:46

В России внезапно отменили прокат британского фильма «Смерть Сталина»

В России внезапно отменили прокат британского фильма «Смерть Сталина»

На этой неделе в России должен был выйти в прокат британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Однако Минкультуры буквально за пару дней до премьеры отозвало уже выданное прокатное удостоверение. Такого в российском кинопрокате еще не было. Лишь однажды удостоверение отозвали у кинокартины «Зов космической эволюции», но суд отменил это решение. 

Теперь прокатчик «Смерти Сталина» – компания «Волга» – направит полученное от министерства электронное письмо с уведомлением об отзыве прокатного удостоверения, сообщает «Интерфакс».

Будет ли в конце концов показан этот фильм, решат позже. При этом некоторые кинотеатры продолжают продавать билеты на «Смерть Сталина». Так, Московский кинотеатр сообщил, что никаких уведомлений от Минкульта не получал.

Началось все с того, что группа российских политиков направила в министерство письмо с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма. В фильме усмотрели признаки экстремизма, провокации и оскорбления России. Минкультуры согласились с просьбой. О запрете фильма речь пока не идет, но он будет подвержен экспертизе.

Отметим, в кинотеатрах Барнаула фильм «Смерть Сталина» на ближайшие дни не указан в расписании. 

 

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mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 11:46
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