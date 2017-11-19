В России зажглась первая новогодняя елка

mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 23:45

В России зажглась первая новогодняя елка

В России зажглась первая новогодняя елка

В 12 километрах от Великого Устюга, на берегу реки Сухоны, 18 ноября зажгли первую новогоднюю елку России. Это событие случилось в день рождения главного зимнего волшебника – Деда Мороза. На праздник приехали более 4 тыс. гостей из 15 регионов России, передает ТАСС.

Праздничное торжество под названием «Дед Мороз. Перезагрузка» волшебнику помогли провести телеведущая Юлия Барановская, солист театра-студии «Непоседы» Артем Аршавин и приглашенные сказочные герои. «Старт праздничным новогодним мероприятиям в России дан!», — сказал глава Вологодской области Олег Кувшинников. Вечером состоялся фейерверк, после которого гости и Дед Мороз проехали в центр Великого Устюга и зажгли городскую елку.

В этот же день глава Ростуризма Олег Сафонов попросил Деда Мороза дойти в новогодние праздники до каждого российского ребенка и подарить детям то, что они пожелают.

Справка

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге начала постоянно работать с 1999 года. Она занимает 43 га, на которых расположены гостиничный комплекс с деревянными коттеджами, сауна и русская баня с комнатами отдыха, бесплатная охраняемая автостоянка, зимний сад и ледник, ресторан, фольклорный центр, зоопарк.Самый главный объект — терем из 12 комнат (по числу месяцев в году). В нем есть рабочий кабинет, лаборатория для «изготовления» снежинок, библиотека, обсерватория и гардеробная с 40 костюмами на все случаи жизни.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 23:45
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