В Рубцовске открыли театральный сезон

Рубцовский драматический театр открыл 81-й театральный сезон. Артисты собрались 3 сентября, чтобы обсудить последние детали, а уже завтра, 4 сентября, они выйдут на сцену.
Первым спектаклем, который увидят в Рубцовске, станет постановка «Лев Васька». Он интересен школьникам и воспитанникам детских садов.
В этом году, как рассказали в театре, спектакли будут демонстрироваться практически ежедневно. В ближайшее время нужно восстановить сразу четыре спектакля – два детских, и два вечерних, а также – начать репетиции новой постановки для детской аудитории. А официальное открытие сезона пройдет на сцене Городского дворца культуры 14 сентября. Артисты покажут спектакль «Дорогая Памела».
В конце сентября Рубцовский драматический театр примет участие в Межрегиональном фестивале «Театральная провинция – 2018» в Иркутской области. Здесь на суд жюри представят спектакль «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо.
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