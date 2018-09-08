В Рубцовске открыли театральный сезон

Рубцовский драматический театр открыл 81-й театральный сезон. Артисты собрались 3 сентября, чтобы обсудить последние детали, а уже завтра, 4 сентября, они выйдут на сцену.

Первым спектаклем, который увидят в Рубцовске, станет постановка «Лев Васька». Он интересен школьникам и воспитанникам детских садов.

В этом году, как рассказали в театре, спектакли будут демонстрироваться практически ежедневно. В ближайшее время нужно восстановить сразу четыре спектакля – два детских, и два вечерних, а также – начать репетиции новой постановки для детской аудитории. А официальное открытие сезона пройдет на сцене Городского дворца культуры 14 сентября. Артисты покажут спектакль «Дорогая Памела».

В конце сентября Рубцовский драматический театр примет участие в Межрегиональном фестивале «Театральная провинция – 2018» в Иркутской области. Здесь на суд жюри представят спектакль «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо.