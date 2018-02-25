В связи с выборами-2018 в Алтайском крае организуют видеонаблюдение на 815 объектах

Монтаж IP-камер для видеонаблюдения на выборах президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта, закончится 26 февраля. За оставшиеся два дня специалистам предстоит оснастить системами видеонаблюдения все необходимые объекты.

По данным краевой Избирательной комиссии, всего в регионе системой видеонаблюдения будут оснащены 815 объектов. В 741 помещении для голосования и помещениях 74 территориальных избирательных комиссий будет обеспечена непрерывная съемка с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных. Компании «Ростелеком» предстоит дополнительно построить так называемую «последнюю милю» (оптические и медные линии до здания) к 53 избирательным участкам.

Отметим, что видеонаблюдение с онлайн трансляцией в интернете 18 марта будет организовано по новой технологии – вместо использованных в 2012 году объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) в местах голосования и подсчета голосов будут установлены компактные IP-камеры, не требующие подключения к компьютеру. Для трансляции будет задействована защищенная сеть передачи данных.