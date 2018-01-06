В Южно-Сахалинске поставят новую елку взамен сгоревшей в канун Нового года

mavit
Автор: mavit Январь 6, 2018 11:46

В Южно-Сахалинске поставят новую елку взамен сгоревшей в канун Нового года

В Южно-Сахалинске поставят новую елку взамен сгоревшей в канун Нового года

Не 25-метровая, а 12-метровая лесная красавица теперь будет радовать жителей Южно-Сахлинска. Замена одной елки на другую связана с тем, что главная просто сгорела до тла прямо в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.

Окончательная причина трагедии так и не установлена, но предварительная версия — елка загорелась из-за несоблюдения техники безопасности при запуске фейерверка или петарды, сообщает сайт городской администрации.

На видеозаписи новогоднего пожара видно, что за ним наблюдали сотни жителей и гостей города, а ведущий радостно призывал соблюдать правила безопасности. Искусственные игля быстро вспыхнули и огонь распространился от макушки до земли за несколько минут. Пострадавших нет. Демонтажем конструкции рабочие занимались 1 января.

Новую ель привезли на площадь из городского парка.

Фото: сайт администрации Южно-Сахалинска

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mavit
Автор: mavit Январь 6, 2018 11:46
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