В Южно-Сахалинске поставят новую елку взамен сгоревшей в канун Нового года

Не 25-метровая, а 12-метровая лесная красавица теперь будет радовать жителей Южно-Сахлинска. Замена одной елки на другую связана с тем, что главная просто сгорела до тла прямо в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.

Окончательная причина трагедии так и не установлена, но предварительная версия — елка загорелась из-за несоблюдения техники безопасности при запуске фейерверка или петарды, сообщает сайт городской администрации.

На видеозаписи новогоднего пожара видно, что за ним наблюдали сотни жителей и гостей города, а ведущий радостно призывал соблюдать правила безопасности. Искусственные игля быстро вспыхнули и огонь распространился от макушки до земли за несколько минут. Пострадавших нет. Демонтажем конструкции рабочие занимались 1 января.

Новую ель привезли на площадь из городского парка.

Фото: сайт администрации Южно-Сахалинска