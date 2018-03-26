Валерию Сюткину 22 марта исполняется 60 лет

mavit
Автор: mavit Март 26, 2018 11:45

Валерию Сюткину 22 марта исполняется 60 лет

Валерию Сюткину 22 марта исполняется 60 лет

Сегодня, 22 марта, свой 60-летний юбилей отмечает известный музыкант Валерий Миладович Сюткин. Он выступал в группах «Браво», «Сюткин и Ко», стал заслуженным артистом РФ, а сейчас является профессором кафедры вокала и художественным руководителем эстрадного отделения МГГУ имени М.А. Шолохова в Москве.

Родился будущий артист в российской столице в 1958 году. Его отец преподавал в Военно-инженерной академии им. Кубышева. В 70-х годах Валерий Сюткин начал участвовать в любительских группах в качестве бас-гитариста. В школьных ансамблях они исполняли песни иностранных групп, таких как Beatles, Deep Purple, Smokie, Led Zeppelin, Slade.

Вскоре Сюткин стал вокалистом, затем, в 1982 году, пришел в группу «Телефон», которая со временем стала профессиональной. Спустя три года он создал свою группу «Фэн-о-мен» и выпустил два альбома. В 1990 году стал солистом группы «Браво», в которой проработал пять лет. Его называли вторым после Жанны Агузаровой ярким солистом этого коллектива.

В те времена Сюткин выработал свой стиль, подражающий «стилягам», в котором выступает по сей день. С группой «Браво» он выпустил альбомы «Стиляги из Москвы», «Дорога в облака», «Live in Moscow», «Московский бит».

После артист организовал группу «Сюткин и Ко». Песню «7000 над землей» признали лучшей песней 1995 года.

Певец участвовал в шоу «Звезды на льду» на Первом канале с фигуристкой Ириной Лобачевой, снимался в новогоднем телемюзикле, играл эпизодические роли в фильмах «День выборов» и «Чемпионы».

В 2008 году ему присудили звание «Заслуженного артиста РФ». У Сюткина множество музыкальных премий.

Фото: Okras, wikimedia.org

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 26, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • шох

    шох

    как скачать игры

    Читать статью
  • умарл

    умарл

    лучше не бывает

    Читать статью
  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии