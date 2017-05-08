Вандал с накладной бородой изрезал картину за $ 3 млн. в галерее США

Злоумышленник намерено шел к этой картине, минуя полотна Марка Шагала и Пабло Пикассо

Вандал в солнцезащитных очках, шапке и с накладной бородой в оперной галерее города Аспене (штат Колорадо) изрезал ножом картину Кристофера Вула «Без названия 2004». Об этом пишет «Росбалт».

Отметим, ЧП произошло пару дней назад — 4 мая. Судя по записям с камер видеонабюдения, неизвестный зашел в здание и целенаправленно подошел именно к этой картине, минуя работы Марка Шагала и Пабло Пикассо. Когда сотрудница музея подошла к вандалу, он быстро убежал.

Картину он умудрился испортить за 15 секунд. Ее стоимость оценивается 2,95 миллиона долларов.