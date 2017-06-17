Вечер памяти Роберта Рождественского с участием звезд. Прямая трансляция

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 15:45

Почтить память поэта на Алтай прибыли народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители и актер театра и кино Максим Аверин

Знаменитые артисты прибыли в Алтайский край на вечер в честь 85-летия поэта Роберта Рождественского. Напомним, участие в нем принимают дочь поэта  Екатерина Рождественская и его внук Алексей, а также народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители и актер театра и кино Максим Аверин. 

Телекомпания «Катунь24» транслирует Вечер памяти Роберта Рождественского в прямом эфире. Трансляция доступна и на сайте Amic.ru.

Напомним, что 17 июня мероприятия пройдут в селе Косиха. Знаменитые артисты выступят для жителей бесплатно. Для этого власти муниципалитета подготовят специальную площадку, рассчитанную на 8 тысяч человек. Там выступят звезды эстрады, а также около 400 деятелей культуры из Алтайского края. Также состоится масштабный рок-фестиваль, где алтайские коллективы будут исполнять песни на стихи Роберта Рождественского.

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