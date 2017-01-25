Вечеринки, кино и спектакли: как провести Татьянин день в Барнауле?

Планируем вечер и выбираем самые интересные мероприятия 25 января



25 января российские студенты отмечают праздник своей покровительницы. Разбираемся, куда можно сходить в Татьянин день и где отдохнуть.

Если культурный отдых вам ближе, советуем отправиться в театр. В драме пройдет показ комедии «Два ангела, четыре человека», в МТА можно узнать историю детей блокадного Ленинграда, посмотрев самостоятельную работу артиста Алексея Бурдыко «Война, беда, мечта и юность», а вот студентам АлтГТУ стоит побывать в музкомедии, здесь в 18:30 будут показывать исторический мюзикл «Ползунов».

В 17:00 на пятом этаже «Сити-центра» выступят лучшие городские команды КВН, действующие чемпионы Барнаульской лиги, краевые финалисты. Здесь можно будет посмеяться и проголосовать за понравившуюся команду. А самые активные зрители получат подарки.

Есть что посмотреть и в кино – на большом экране идет нашумевший мюзикл «Ла-ла Ленд» о любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. А также в прокат вышел фильм Андрея Кончаловского «Рай». Над первой лентой можно будет посмеяться, над второй – подумать, а плакать зрителей заставят обе.

Кроме того, в барнаульских кинотеатрах идут «Три икса: Мировое господство», а среди ужасов – российский фильм «Невеста» и картина «Преисподняя». Также можно посмотреть новый триллер «Ловушка».

Завершить вечер можно на шумной вечеринке. Например, в клубе Che Guevara. Развлекательная программа стартует в 20:00, вход свободный, а всех Татьян будет ждать подарок от бара. В «Джеме» пройдет благотворительный концерт «Территория добра», а все собранные деньги пойдут в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко».