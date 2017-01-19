Великий Джек Николсон закончил актерскую карьеру

Об этом заявил его друг Питер Фонда
Американский актер, обладатель премии «Оскар» Джек Николсон завершил карьеру киноактера. Об этом заявил его друг, артист Питер Фонда, пишет The Sun.
«Я думаю, он фактически ушел на пенсию. Не хочу говорить за него, но он уже достаточно много работал, да и в финансовом плане себя обеспечил», — рассказал Фонда, отметив, что точная причина такого решения ему неизвестна.
Последним выпущенным на экраны фильмом с участием Николсона на сегодняшний день является комедия «Как знать…», которая появилась на экранах в 2010 году.
Всего на счету Николсона участие более чем в 70 фильмах, среди них известны «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Почтальон всегда звонит дважды», «Бэтмен» и другие. Николсон – один из величайших актеров в истории кино. Он является обладателем трех премий «Оскар».
Читайте также
- Финал проекта «Преображение» 1 06.Май
- «Роза ветров 2016» встречает гостей и приглашает зрителей 0 11.Окт
- «Далекое и близкое» бийского театра драмы 1 04.Мар
- Возвращение динозавров 3 18.Фев
- Курс на творчество! 0 24.Сен
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий