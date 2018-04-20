Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

mavit
Автор: mavit Апрель 20, 2018 05:45

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, исполняется 129 лет со дня рождения Чарли Чаплина. Будущий легендарный актер появился на свет в этот день в 1889 году в Лондоне. А в 1917 году стал самым дорогим для того времени актером в кино. Он навсегда запомнился забавным персонажем в широких штанах, больших башмаках, с котелком на голове и с тросточкой.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Чарли Спенсер Чаплин родился в семье актеров эстрады. Его родители много гастролировали по Европе и США. Но закончилось все трагически: отец потерял голос, начал много выпивать и умер, а мать потеряла рассудок. Их детям, братьям Сиду и Чарли, оставалось надеяться только на себя.  

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Чарли с самого детства много выступал, участвовал в пантомимах, играл клоуна. Очень рано ему пришлось оставить школу и сценические занятия, чтобы искать заработок. Уже в 14 лет он получил работу в театре. Учить роли ему помогал брат, так как сам Чарли на тот момент почти не умел читать.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

В 1912 году Чарли переехал в Соединенные Штаты. Вскоре его заметили представители киноиндустрии, которая только начинала развиваться. Чаплин вскоре был не только актером, но и автором фильмов. Свою первую картину – «Застигнутый дождем» – он снял в 1914 году, сам выступил режиссером, сценаристом и актером.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

В 1917 году он подписал контракт на 1 млн долларов со студией First National Pictures, став тогда самым дорогим актером в истории кино.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

В 1919 году Чаплин создал студию «Юнайтед Артистс», в которой проработал до 1950-х годов. Снял в тот период фильмы «Малыш», «Парижанка», «Огни большого города» и другие.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

После он уехал в Швейцарию, где продолжил снимать кино. Чаплин дважды получил премию «Оскар». Он был женат четыре раза. В последний раз стал отцом, когда ему было 72 года, а его жене – 37.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Умер великий комик 25 декабря 1977 года в возрасте 88 лет в Швейцарии.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Несмотря на то, что кино вскоре стало стремительно развиваться, стало звуковым, затем цветным, Чарли Чаплина до сих пор считают великим мастером. Ему подражают, его образ примеряют мужчины и женщины по всему миру.

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

 

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Автор: mavit Апрель 20, 2018 05:45
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