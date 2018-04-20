Великий мастер. День рождения Чарли Чаплина отмечают 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, исполняется 129 лет со дня рождения Чарли Чаплина. Будущий легендарный актер появился на свет в этот день в 1889 году в Лондоне. А в 1917 году стал самым дорогим для того времени актером в кино. Он навсегда запомнился забавным персонажем в широких штанах, больших башмаках, с котелком на голове и с тросточкой.

Чарли Спенсер Чаплин родился в семье актеров эстрады. Его родители много гастролировали по Европе и США. Но закончилось все трагически: отец потерял голос, начал много выпивать и умер, а мать потеряла рассудок. Их детям, братьям Сиду и Чарли, оставалось надеяться только на себя.

Чарли с самого детства много выступал, участвовал в пантомимах, играл клоуна. Очень рано ему пришлось оставить школу и сценические занятия, чтобы искать заработок. Уже в 14 лет он получил работу в театре. Учить роли ему помогал брат, так как сам Чарли на тот момент почти не умел читать.

В 1912 году Чарли переехал в Соединенные Штаты. Вскоре его заметили представители киноиндустрии, которая только начинала развиваться. Чаплин вскоре был не только актером, но и автором фильмов. Свою первую картину – «Застигнутый дождем» – он снял в 1914 году, сам выступил режиссером, сценаристом и актером.

В 1917 году он подписал контракт на 1 млн долларов со студией First National Pictures, став тогда самым дорогим актером в истории кино.

В 1919 году Чаплин создал студию «Юнайтед Артистс», в которой проработал до 1950-х годов. Снял в тот период фильмы «Малыш», «Парижанка», «Огни большого города» и другие.

После он уехал в Швейцарию, где продолжил снимать кино. Чаплин дважды получил премию «Оскар». Он был женат четыре раза. В последний раз стал отцом, когда ему было 72 года, а его жене – 37.

Умер великий комик 25 декабря 1977 года в возрасте 88 лет в Швейцарии.

Несмотря на то, что кино вскоре стало стремительно развиваться, стало звуковым, затем цветным, Чарли Чаплина до сих пор считают великим мастером. Ему подражают, его образ примеряют мужчины и женщины по всему миру.