Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций

Ветераны Великой Отечественной войны читают стихи в эфире радиостанций «Русское радио», «Наше радио» и Эхо Москвы

Накануне 9 мая медиагруппа FM-Продакшн побывала в гостях у ветеранов Великой отечественной войны. Среди них: заслуженный артист России, актер театра драмы, Алексей Николаевич Самохвалов, Анна Дмитриевна Зуева, Валентин Иванович Белякевич и Петр Максимович Субботин.

Для проекта «Голос войны» участники войны сами выбирали произведения. Так стихотворение «День победы» прочел автор этого произведения — Валентин Иванович Белякевич. Отметим, что этот стих на весь Советский Союз читал легендарный диктор Левитан.

Заслуженный артист России, актер театра драмы Алексей Николаевич Самохвалов прочитает стихотворение «У барнаульского мемориала».

В День победы жители и гости города смогут услышать, как ветераны читают стихи о войне на нескольких радиостанциях: «Русское радио», «Наше радио» и Эхо Москвы.

Также, стихотворения можно послушать в группе в Вконтакте.