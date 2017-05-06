Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций

Александр
Автор: Александр Май 6, 2017 08:45

Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций

Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций

Ветераны Великой Отечественной войны читают стихи в эфире радиостанций «Русское радио», «Наше радио» и Эхо Москвы

Накануне 9 мая медиагруппа FM-Продакшн побывала в гостях у ветеранов Великой отечественной войны. Среди них: заслуженный артист России, актер театра драмы, Алексей Николаевич Самохвалов, Анна Дмитриевна Зуева, Валентин Иванович Белякевич и Петр Максимович Субботин.

Для проекта «Голос войны» участники войны сами выбирали произведения. Так стихотворение «День победы» прочел автор этого произведения — Валентин Иванович Белякевич. Отметим, что этот стих на весь Советский Союз читал легендарный диктор Левитан.

Заслуженный артист России, актер театра драмы Алексей Николаевич Самохвалов прочитает стихотворение «У барнаульского мемориала».

В День победы жители и гости города смогут услышать, как ветераны читают стихи о войне на нескольких радиостанциях: «Русское радио», «Наше радио» и Эхо Москвы.

Также, стихотворения можно послушать в группе в Вконтакте.

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Александр
Автор: Александр Май 6, 2017 08:45
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