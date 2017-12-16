Настольные игры получили популярность во многих странах и одним из самых популярных различений является дартс: на сайте «https://valimo.ru/» можно подобрать дартс в Санкт-Петербурге. Описывая другие виды, можно отметить ещё очень много других.

По своим функциям настольные игры можно поделить на несколько видов. И тут нужно заметить, что почти каждая настольная игра имеет главные принципы игры: коммуникативные, обучающие, азартные — они есть почти в каждой игре настольного типа. Однако, есть виды настольных игр и самыми распространёнными из них считаются следующие:

Развлекательная настольная

Азартная игры

Обучающая игры

Головоломка

Коммуникативная игра (в которой люди общаются).

Описывая характер игр можно выделить, что каждые из них имеют свои уникальные черты. В качестве одной из разновидностей отметим интеллектуальные. К ним относят многие игры стратегического и логического характера, к примеру шахматы и морской бой. Вот всех случаях успех будет зависеть от того, насколько человек интеллектуально развит.

Говоря о других видах настольных игр, можно отметить азартные варианты. Они воздействуют на человека таким образом, что он начинает испытывать азарт. Эти игры имеют принцип случайного выбора. Тут победит самый везучий. Примеры азартных игр: преферанс, нарды и игра в кости.

Популярными настольными вариантами являются игры на физическую способность. Данные игры чаще всего проверяют реакцию человека и его внимательность.

Настольные игры по виду применяемых предметов:

Карты: выделяют «Дурака», преферанса, бриджа, виста, винта и прочих.

Кости игральн. применяют в нардах, «бабках» и других.

Игры с использованием предметов (фигур) на досках: нарды, шашки, шахматы.

Игры для которых используется карандаш, бумага: морской бой, «бык и корова», бур име.

Игры, которые основаны на создании узора: маджонг, домино.

По содержанию правил бывают игры с полным условием, то есть те, в которых с самого начала даётся информация об участниках (шашки—шахматы и другие) и с не полным, где информация выборочна.

В общем, существуют различные виды игр, имеющие свои правила и функции.