«Викинг» стал первым попавшим в десятку мирового проката российским фильмом

Картина также установила кассовый рекорд в РФ, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката

Историческая драма «Викинг» стала первой российской картиной, которая попала в общемировой топ-10 самых кассовых фильмов уикенда. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Kinodata.

С 5 по 8 января лента собрала 6,7 миллиона долларов, обойдя фильм «Призрачная красота» с Уиллом Смитом</strong>. Отмечается, что последний при этом демонстрировался в 49 странах, а российская картина – в четырех (Россия и страны Прибалтики).

Другими лидерами мирового проката уикенда 5-8 января стали фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры» и «Великая стена». «Газета.Ru» добавляет, что лидерами проката являются китайский, японский и индийский фильмы, однако их показ в российских кинотеатрах не планируется.

Отмечается, что вышедший на экраны 29 декабря «Викинг» установил в РФ кассовый рекорд: лента собрала 142 миллиона рублей в первый день проката и свыше миллиарда рублей за первые девять дней показа в кино.

Фильм рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль – князя Владимира – исполнил Данила Козловский.