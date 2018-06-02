Виктор Томенко отправил в отставку правительство Алтайского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 2 июня, отправил в отставку правительство региона. Это произошло на первом рабочем совещании с членами краевого правительства.

Открывая заседание, Виктор Томенко сообщил, что вчера подписал Указ об отставке правительства Алтайского края. Также он подписал ряд распоряжений, по которым руководители органов исполнительной власти региона и структурных подразделений администрации губернатора получили статус исполняющих обязанности.

Пока новый состав правительства не сформируется, его представители и дальше будут выполнять свою работу. Новый состав соберется после выборов губернатора, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«Начало работы на меня произвели очень хорошее впечатление. У меня есть прямое поручение президента Владимира Путина обеспечить нормальную работу органов исполнительной власти края. Мне доверили возглавить эту команду, и я буду опираться на вас как на членов общего коллектива», — отметил Виктор Томенко.

Также врио губернатора подчеркнул, что система государственного управления в крае выстроена достаточно эффективно. Причем позволяет не только решать все текущие вопросы, но и по многим направлениям давать пример для других регионов.

«Совершенствовать что-то будем, но пускаться в какие-то резкие масштабные преобразования, граничащие с авантюрой, я не буду, и вам такой возможности не дам. Будем все делать системно и постепенно, просчитывая последствия каждого шага», — подчеркнул Виктор Томенко.

Фото: altairegion22.ru