Виктор Томенко отправил в отставку правительство Алтайского края

mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 23:45

Виктор Томенко отправил в отставку правительство Алтайского края

Виктор Томенко отправил в отставку правительство Алтайского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 2 июня, отправил в отставку правительство региона. Это произошло на первом рабочем совещании с членами краевого правительства.

Открывая заседание, Виктор Томенко сообщил, что вчера подписал Указ об отставке правительства Алтайского края. Также он подписал ряд распоряжений, по которым руководители органов исполнительной власти региона и структурных подразделений администрации губернатора получили статус исполняющих обязанности.

Пока новый состав правительства не сформируется, его представители и дальше будут выполнять свою работу. Новый состав соберется после выборов губернатора, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«Начало работы на меня произвели очень хорошее впечатление. У меня есть прямое поручение президента Владимира Путина обеспечить нормальную работу органов исполнительной власти края. Мне доверили возглавить эту команду, и я буду опираться на вас как на членов общего коллектива», — отметил Виктор Томенко.

Также врио губернатора подчеркнул, что система государственного управления в крае выстроена достаточно эффективно. Причем позволяет не только решать все текущие вопросы, но и по многим направлениям давать пример для других регионов.

«Совершенствовать что-то будем, но пускаться в какие-то резкие масштабные преобразования, граничащие с авантюрой, я не буду, и вам такой возможности не дам. Будем все делать системно и постепенно, просчитывая последствия каждого шага», — подчеркнул Виктор Томенко.

Фото: altairegion22.ru

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии