Виктор Томенко отправил в отставку правительство Алтайского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 2 июня, отправил в отставку правительство региона. Это произошло на первом рабочем совещании с членами краевого правительства.
Открывая заседание, Виктор Томенко сообщил, что вчера подписал Указ об отставке правительства Алтайского края. Также он подписал ряд распоряжений, по которым руководители органов исполнительной власти региона и структурных подразделений администрации губернатора получили статус исполняющих обязанности.
Пока новый состав правительства не сформируется, его представители и дальше будут выполнять свою работу. Новый состав соберется после выборов губернатора, сообщает официальный сайт Алтайского края.
«Начало работы на меня произвели очень хорошее впечатление. У меня есть прямое поручение президента Владимира Путина обеспечить нормальную работу органов исполнительной власти края. Мне доверили возглавить эту команду, и я буду опираться на вас как на членов общего коллектива», — отметил Виктор Томенко.
Также врио губернатора подчеркнул, что система государственного управления в крае выстроена достаточно эффективно. Причем позволяет не только решать все текущие вопросы, но и по многим направлениям давать пример для других регионов.
«Совершенствовать что-то будем, но пускаться в какие-то резкие масштабные преобразования, граничащие с авантюрой, я не буду, и вам такой возможности не дам. Будем все делать системно и постепенно, просчитывая последствия каждого шага», — подчеркнул Виктор Томенко.
Фото: altairegion22.ru
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