Виктор Томенко поблагодарил избирателей за поддержку

Избранный губернатор выразил слова признательности всем, кто проявил гражданскую позицию и пришел вчера на избирательные участки.

— Передо мной и командой стояла очень непростая задача, – отметил он. — Нужно было проехать по такому большому региону, посмотреть на людей, послушать их, превратить пожелания и задачи в конкретную программу действий, донести ее и получить поддержку. На это все было не так много времени.

Большинство из тех, кто пришёл на избирательные участки, поддержали кандидатуру Виктора Томенко. Отметим, что на этих выборах жители Алтайского края проявили большую активность, чем в 2014 году. Прирост явки составил порядка трех процентов.

— В самом начале своей работы я сказал, что для меня вещи, связанные с открытостью и прозрачностью власти, демократией, возможностью разным политическим силам реализовывать свои интересы и проекты – являются принципиальными. Организация выборов – это подтверждает, — подчеркнул Виктор Томенко. — Я благодарен всем, кто проявил свою гражданскую позицию, кто чествует ответственность и думает о будущем региона.

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