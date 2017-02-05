Виктория Боня объявила о расставании с мужем

Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 15:45

Виктория Боня объявила о расставании с мужем

Виктория Боня объявила о расставании с мужем

По словам телеведущей, к такому решению пара пришла еще полгода назад

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что рассталась со своим мужем, сыном миллионера Алексом Смерфитом. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-аккаунте Бони.

Она выразила уверенность, что сможет всегда поддерживать дружеские отношения с любимым мужчиной. Также Боня отметила, что рассталась со Смерфитом не из-за ссор, измен или семейных проблем. По ее словам, к такому решению пара пришла полгода назад.

«Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много тёплых воспоминаний», — отметила она.

Также телеведущая дала совет тем, кто чувствует скорое расставание: «Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились». Боня добавила, что самым главным в данной ситуации является то, чтобы «не страдали дети». Она уверена, что дети «будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители».

Напомним, россиянка познакомилась со Смерфитом в 2010 году в Москве — мужчина пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. После того, как стало известно о беременности Виктории, Алекс увез ее в Монако.

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Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 15:45
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