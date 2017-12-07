Витражи Тиффани: история, материалы изготовления и критерии выбора

Витражи Тиффани представляют собой особенную технику, основой которой является соединение небольших переливающихся кусочков стекла в мозаику. Комбинация материалов для создания подобной мозаики позволяет превратить даже небольшое изделие в настоящее произведение искусства. Такое изделие может использоваться в качестве настенного панно, плафона для светильников, вазы и других элементов интерьера. Мастера, работающие с данной техникой, также могут создавать художественные витражи для декора потолка, перегородок, оконных и дверных проемов и т.д.

Появление техники

Данная техника получила свое название в честь своего создателя – американского художника Луи Комфора Тиффани. Этот художник является самым ярким представителем витражного стиля Ар Нуво. На его счету множество изобретений в сфере такого искусства и стекольного производства.

В конце XIX века, будучи неудовлетворенным традиционными витражными технологиями производства, Луи начал экспериментировать с различными методиками производства. Комбинируя размеры фрагментов и оттенки, ему удалось произвести многоцветное стекло, которое он презентовал на Чикагской выставке в 1893 году. Он представил капеллу, изготовленную из перламутра, «пламенеющего» стекла и полудрагоценных камней. После этого в сфере искусства и начали использовать термин витражи Тиффани.

Материалы для производства

Особенность этой техники обусловлена ее функциональностью и уникальным внешним видом. Для этого используются такие материалы:

стекло;

медная лента или фольга;

оловянный припой;

патина.

Витражи Тиффани предусматривают использование специального стекла, которое можно получить посредством раскатывания расплавленного сырья. В классическом варианте техники создания картин используется иризирующее и опалесцентное стекло. В современных картинах принято использовать облегченные акриловые или силикатные стекла. От выбора этого материала во многом зависит стоимость готовой витражной композиции.

Для скрепления всех элементов композиции принято использовать оловянный припой. Его применение также позволяет сделать более выразительным контур витража.

Этапы производства витражей

Производство витражей по этой технологии всегда начинается с определения размеров и цветов композиции. Далее наступает этап разработки эскиза. Важнейшей стадией является подборка цветного стекла. После этого готовый эскиз дублируется на месте монтажа в натуральную величину. Для изготовления криволинейных форм используется матрица, специально произведенная под конкретную композицию. Алгоритм изготовления витражей Тиффани также предусматривает такие этапы:

нарезка, шлифовка и подгонка стекла;

обезжиривание деталей и их оборачивание медной фольгой;

сборка и спаивание деталей;

покрытие изделия патиной;

обрамление витража;

производство конструкций для установки и непосредственный монтаж.

На всех этапах производства должен соблюдаться чрезвычайный контроль качества. Это обусловлено тем, что появление даже небольшого дефекта в стекле вынудит вырезать его заново. Сложность производственного процесса обуславливает тот факт, что витражи Тиффани отличаются своей дороговизной.

Критерии выбора

Перед тем, как заказать витражи Тиффани, стоит обратить внимание на ряд важных критериев. Во-первых, перед заказом стоит познакомиться с предыдущими работами мастера. Во-вторых, следует сделать акцент на возможности монтажа готовой композиции на требуемом месте. Желательно, чтобы мастерская предоставляла такую услугу. В-третьих, витражи Тиффани стоит заказывать только лишь после прочтения отзывов о работе мастера. Подробнее о преимуществах и особенностях данной техники можно узнать на сайте http://www.mir-vitraga.ru/vitrag/technique/tiffany/.