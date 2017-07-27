Визит Николаса Кейджа в Казахстан превратился в популярный мем в интернете

Эти фотографии способны сделать ваш день
Фотография обладателя премии «Оскар» Николаса Кейджа, который на прошедших выходных побывал в столице Казахстана Астане, стала главным мемом в интернете. Актер прибыл в Астану на кинофестиваль «Евразия». Фото Кейджа в чапане и меховой шапке с супругой первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сарой вызвало настоящий фурор.
Зарубежные интернет-пользователи с юмором отреагировали на фото.
«Николас Кейдж в Казахстане, и, судя по его выражению лица, он думает о том, что оставил дома включенную плитку», — пишет некий Christian Borys.
«Ник Кейдж в Казахстане “сделал” Франсуа Олланда в традиционной одежде, но далеко уступает Сигалу, который прокатился на лошади», — написал пользователь max seddon.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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