Визит Николаса Кейджа в Казахстан превратился в популярный мем в интернете

Эти фотографии способны сделать ваш день

Фотография обладателя премии «Оскар» Николаса Кейджа, который на прошедших выходных побывал в столице Казахстана Астане, стала главным мемом в интернете. Актер прибыл в Астану на кинофестиваль «Евразия». Фото Кейджа в чапане и меховой шапке с супругой первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сарой вызвало настоящий фурор.

Зарубежные интернет-пользователи с юмором отреагировали на фото.

«Николас Кейдж в Казахстане, и, судя по его выражению лица, он думает о том, что оставил дома включенную плитку», — пишет некий Christian Borys.

«Ник Кейдж в Казахстане “сделал” Франсуа Олланда в традиционной одежде, но далеко уступает Сигалу, который прокатился на лошади», — написал пользователь max seddon.