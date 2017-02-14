Владимир Мединский недоволен уровнем детского кино в России

По словам министра, просто нет нормальных сценариев

Глава Министерства культуры Владимир Мединский высказал недовольство уровнем детского кино в стране.

«Мы этим постоянно занимаемся, планов много. Главная проблема в том, что творцов не хватает, фильмы так себе получаются, мягко скажем. Будет хорошее кино – будем поддерживать», – сказал Мединский на встрече с делегатами III съезда общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация».

Как добавляет агентство городских новостей «Москва», есть квота на детское кино, которая не выбирается, поскольку нет ни нормальных сценариев, ни групп.