Владимир Мединский недоволен уровнем детского кино в России

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 01:45

Владимир Мединский недоволен уровнем детского кино в России

Владимир Мединский недоволен уровнем детского кино в России

По словам министра, просто нет нормальных сценариев

Глава Министерства культуры Владимир Мединский высказал недовольство уровнем детского кино в стране.

«Мы этим постоянно занимаемся, планов много. Главная проблема в том, что творцов не хватает, фильмы так себе получаются, мягко скажем. Будет хорошее кино – будем поддерживать», – сказал Мединский на встрече с делегатами III съезда общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация».

Как добавляет агентство городских новостей «Москва», есть квота на детское кино, которая не выбирается, поскольку нет ни нормальных сценариев, ни групп.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии