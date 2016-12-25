Владимир Путин отказался освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Путин высказался о задержании известного деятеля культуры

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос украинского журналиста, высказался о судьбе известных деятелей культуры, арестованных за терроризм, имея в виду режиссера и оператора Олега Сенцова.

Глава государства заявил, что режиссеры должны заниматься производством спектаклей и фильмов.

«Журналисты должны заниматься журналистикой, а режиссеры — производством спектаклей и фильмов», — сказал Путин.

«Что нам делать, если кинорежиссер готовился к совершению терактов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадровых сотрудников разведки, которые готовили теракты?» — негодовал президент.

Путин отметил, что сегодня мы отпустим одних, а завтра на их место придут другие. При этом российский президент допустил возможность амнистии после урегулирования конфликта на Украине. Задержанных украинцев никто не пытал и не бил, отметил Путин. По его словам, диверсанты сами выдают все адреса и явки, в том числе и в Крыму.

25 августа 2015 года Олег Сенцов и Александр Кольченко по обвинению в организации терактов в Крыму были приговорены российским военным судом к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. За них заступились известные режиссеры и деятели культуры и обратились с просьбой к руководству страны отпустить их.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.