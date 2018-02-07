Владимир Винокур и его театр пародий выступит в Барнауле с программой «Приходите, посмеемся!»

Народный артист России Владимир Винокур — великолепный пародист и прекрасный певец, но в то же время он — сильный драматический артист. Все эти таланты в нем соединены очень органично.
Главная особенность его таланта в том, что его невозможно ограничить определенными, четкими рамками какого-либо жанра. Он действительно стал близок миллионам людей благодаря неисчерпаемому обаянию, искрометному таланту и чувству юмора, которого вот уже много лет хватает на всю страну! За свой многолетний творческий труд он получил множество званий и престижных наград, в числе которых: орден " За заслуги перед Отечеством " IV степени, орден " За заслуги перед Отечеством " III степени, орден «Дружбы» Российской Федерации и Республики Казахстан.
Приходите 17 февраля в театр Музкомедии, посмеемся от души!
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