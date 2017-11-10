Владимир. Возобновлённый полёт

Концерты в Барнауле в память Владимира Высоцкого прошли 27 – 28 октября с аншлагом. Их организаторами стали известный музыкант Лев Шапиро, ГТРК «Алтай», концертный зал «Сибирь». Хедлайнер проекта «Высоцкий – XXI век» – лидер группы «Ва Банк» заслуженный артист России Александр Ф. Скляр. Накануне выступления он провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов Алтайского края.

С «Вертикали»

– Александр Феликсович, как сложился такой проект? Почему именно вам предложили участвовать в нем?

– Еще весной мне позвонил Лёва (Шапиро. – Прим. авт.), сказал, что есть идея провести концерт в преддверии 80-летия Владимира Семеновича (25 января 2018 года. – Прим. авт.), предложил мне стать его соведущим. Повода отказываться от такого предложения не существует. Возможности репетировать заранее у нас не было, но я посылал ребятам свои версии песен, они мне – свои. Заочно, но я был в курсе. Это отличные музыканты, замечательные аранжировщики. Я знаком со многими из них, потому что не впервые в Барнауле.

– Что значит для вас это имя – Владимир Высоцкий?

– С раннего детства я почитатель его творчества, а конкретно – с выхода фильма «Вертикаль». Выучил все песни с маленькой гибкой пластинки, записанные по две с каждой стороны. Это любовь всей моей жизни. Для России ХХ века – один из самых важных музыкантов, а для меня – самый важный. Из-за него я заболел гитарой и болею музыкой до сих пор. Концерты в Барнауле – первый проект в честь 80-летия Владимира Семеновича, в котором я принимаю участие. Очень приятно, что проходит он именно в вашем городе. Ранее участвовал в «Шукшинских днях на Алтае», встречался со зрителями в городах края, так что приглашение Лёвы расцениваю как знак судьбы. На днях я закончил альбом с песнями Высоцкого «Оставайтесь, друзья, моряками» и вам первым говорю об этом. Удивительно, насколько пересекаются в творчестве двух этих великих людей какие-то глубинные, корневые подходы к пониманию сути русской души. Не случайно они и в жизни дружили, Высоцкий считал Шукшина старшим товарищем.

«Глубинно русский человек»

– Он первым из советских музыкантов стал выезжать в капстраны, и многие упрекали его в либеральных настроениях. Но когда западные журналисты спросили его об отношении к власти, он ответил: «У меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с вами». Как, по-вашему, в одном человеке уживалось столько противоречий?

– Летом, пока мы работали над альбомом, я перечитал все материалы о нем. В частности, и то, что написал Юрий Любимов. Стало понятно многое. Высоцкому хотелось вырваться за рамки условий, в которых мы все тогда существовали. Помню и чувствую эту позднюю советскую эпоху. Я служил дипломатом в Северной Корее, когда ушел из жизни Владимир Семенович. Он понимал свою значимость для страны как поэта и музыканта, свою ответственность. В последние годы тяготился работой в театре, рвался из него, чтобы сосредоточиться на поэзии. Неспроста, наверное. Чувствовал, что ему мало времени отпущено, и хотел отдать его поэтическому творчеству, потому что оно важнее актерской игры. Глубинно русский человек, он все делал из понимания своей миссии. Принадлежал этой огромной, великой и непонятной для иностранца стране. Коллективный Запад и сейчас нас не понимает, да и не поймет никогда, наверное.

– В чем сложность исполнения песен Высоцкого для вас?

– В самобытной интонации, наверное. Он настолько ее выработал, что сложно найти какие-то обходные моменты, не копировать его, а делать свое. Я исполняю их так, как мне кажется правильным. Но полных сольных концертов из песен Владимира Семеновича не пою и вряд ли когда-нибудь буду петь. Это слишком большое напряжение, вокальное в том числе. Я не в состоянии его выдержать. Включаю в программы 5 – 6 песен, и это самая сложная их часть.

– Как вы думаете, он прожил бы подольше, если бы не истории с алкоголем и наркотиками?

– Все случилось как случилось, и обсуждать это нет смысла. Вы не сможете ответить на эти вопросы. Они решаются где-то там, наверху. Или здесь врачами. Но не нами – точно. Простому человеку, не знающему, какой напряженной была творческая деятельность у Шукшина или Высоцкого, невозможно понять, каково это – быть в их шкуре. В нашей профессии, как в любой другой, наверное, есть свои подводные камни, секретные заводи и подводные лодки. Непосвященный не должен туда входить. Непостижимо, как рождается песня, сколько сил требуется, чтобы родить такую, как «Охота на волков». Человек творческий тем и отличается, что уходит на глубины, в которые нам, обычным, и заглянуть-то невозможно. Зато мы можем быть сопричастными к уже рожденному произведению. К тому, что нам оставил Высоцкий.

Марина АКСЕНОВА (фото)

Факты

Участниками проекта «Высоцкий – XXI век» стали алтайские музыканты Лев Шапиро, Владимир Кислов, Александр Волокитин, Яна Филиппова, Константин Божко, Александр Рухадзе, Борис Бергер, Вячеслав Торкаев, Ринат Баширов и Барнаульский детский хор.

В январе 1964 года Высоцкий гастролировал на Алтае и встретил здесь свой 26 день рождения. Его официальные концерты прошли в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Белокурихе. Но были еще и андеграундные, один из них – в переполненном зале Барнаульского пединститута.

Высоцкий несколько раз упоминает столицу Алтайского края в своих песнях. «Я верил, что в Париже, в Барнауле мы сядем и не рухнем в океан…» («Я верю в нашу общую звезду»); «А место битвы – город Барнаул…» («Летела жизнь»); «Спи! Вдруг чего обломится, небось не в Барнаул» («Из детства»). А в черновике знаменитой «В который раз лечу Москва – Одесса» были такие строчки: «Затеяли интригу летящие на Ригу. Их самолет угнали в Барнаул…»

Есть мнение

Председатель правления «Сибсоцбанка» Дмитрий Тюнин, партнер проекта:

– С детства помню, как мои родители слушали Высоцкого. Они и сейчас его любят. Их кумир стал и моим, но со временем, поскольку его творчество требует зрелого восприятия. Надеюсь, что и для моих детей, когда они вырастут, станет значимым культурным событием Владимир Семенович Высоцкий – человек, который все делал на полную катушку, любил жизнь и не боялся смерти. Его песни на все времена, под любое настроение. За это его и люблю.

Режиссер Максим Гольдберг:

– Я – представитель поколения, уже не слушавшего Высоцкого. Мне он стал близок чуть более полугода назад и сейчас звучит в машине, в наушниках – везде. Цель барнаульских концертов – приучить к нему молодое поколение, показать его подросткам. Пусть знают, что такое настоящие стихи и музыка. Пусть задумаются. Начнут задавать вопросы. Именно это и заставляет делать творчество Владимира Семеновича.

Композитор, музыкант, автор-исполнитель Лев Шапиро:

– Во мне его песни звучат уже лет сорок, как, наверное, и во многих людях нашего поколения. С годами они не теряют своей актуальности – наоборот. Высоцкий разный как актер и как поэт. Но мало кто фокусирует внимание на том, что он блестящий мелодист. И потому его произведения в аранжировках живут по сей день. В меру сил мы пытаемся продлить им жизнь. Если это получается, значит, мы не зря здесь все собрались.

Директор ГТРК «Алтай» Олег Говорщенко:

– Подростком я узнал, что день рождения Василия Макаровича Шукшина и день смерти Владимира Семеновича Высоцкого – одна и та же дата, 25 июля. Мы говорим про знаки судьбы, а вот они. Удивительные совпадения, которые не случаются просто так. На смерть Шукшина Высоцкий написал пронзительное стихотворение: «Смерть самых лучших намечает и дергает по одному…» Их духовная связь совершенно точно в нем присутствует. Очень важно, что такой проект реализован на родине Василия Макаровича. Это наполняет знаки новыми смыслами.