Владимира Этуша перевели из реанимации в нейрохирургию

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести
Врачи перевели из реанимации народного артиста СССР Владимира Этуша во «вторую нейрохирургию», пишет «Росбалт».
Как рассказали изданию в больнице, врачи оценивают состояние знаменитого артиста как средней тяжести.
«Из реанимации был переведен и сейчас лежит уже в палате», — говорят в НИИ имени Склифосовского.
Напомним, актер попал в больницу после того, как упал с лестницы и сильно ударился спиной. ЧП произошло в воскресенье, 26 июня.
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