Владимиру Путину продолжают поступать поздравления с победой на выборах-2018

Действующему президенту России Владимиру Путину, который одержал победу на выборах главы государства 18 марта 2018 года с 76,66% голосами, продолжают поступать поздравления. Все эти дни главы иностранных государств и правительств направляют поздравительные послания.

Так, по данным Кремля, поздравления Владимиру Путину направили Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиз Бутефлика, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун, президент Ирака Фуад Маасум, премьер-министр Ирака Хайдар Абади и вице-президент этой же страны Нури Аль-Малики. Также в списке — президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон, король Камбоджи Нородом Сихамони и премьер-министр королевства Хун Сен, президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила Кабанге, президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, арезидент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето, султан Омана Кабус Бен Саид Аль Саид, президент Португали Марселу Ребелу де Соуза, президент Республики Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома, президент Республики Чад Идрис Деби Итно и другие.

Также приходят поздравления с победой на выборах от руководителей международных организаций и зарубежных общественных деятелей. Например. Владимира Путина поздравили председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй, бывший Председатель Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони.

Состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди, президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту. В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.

По предварительным данным, на президентских выборах наибольшее число голосов набрал Владимир Путин – 76,66%. Павел Грудинин набрал 11,8%, Владимир Жириновский – 5,66%, Ксения Собчак – 1,67%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

Явка избирателей составила 67,49%. По мнению председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, одним из факторов, повлиявших на явку, стала беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до сведения каждого россиянина была доведена информация о выборах.

Фото: putin.kremlin.ru