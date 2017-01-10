Власти Алтайского края потратят 5 млн рублей на эстетическое воспитание

Расходы на данные цели в регионе выросли на 1,5 млн рублей

Средства в размере 5 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на реализацию губернаторской программы эстетического воспитания детей и молодежи.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, данная сумма на 1,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

Власти напоминают, что в 2016 году краевые музеи и театрально-концертные организации бесплатно посетили более 24 тысяч учащихся. Наибольшее количество школьников побывало в Алтайском государственном театре музыкальной комедии и Государственной филармонии Алтайского края. Лидерами по количеству посещений среди государственных музеев стали Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова и Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина.

В этом году к программе присоединилось еще восемь учреждений культуры. В целом проект по эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами искусства реализуют с сентября 2011 года.