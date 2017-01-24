Власти Барнаула намерены открыть на базе «Родины» музей кинематографии

Там могут появиться экспозиции, посвященные алтайским деятелям кино

Власти Барнаула намерены открыть на базе недавно закрытого кинотеатра «Родина» музей кинематографии, где могли бы появиться экспозиции, посвященные алтайским деятелям кино, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечает председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков, здание должно сохранить свой профиль, по-прежнему оставаться культурным центром, местом притяжения для многих барнаульцев.

«11 января старейший кинотеатр нашего города – «Родина» – перестал принимать посетителей. Он испытывал трудности с рентабельностью, окупаемостью. Тем не менее общепризнано, что кинотеатр является объектом культурного наследия советской эпохи. Он открылся 5 ноября 1941 года показом прославленных кинолент «Ленин в 1918 году», «Волочаевские дни». В кинотеатре зрители могли увидеть авторское кино, фильмы победителей Каннского и Венецианского кинофестивалей«, – отмечает Паршков.

По его словам, городские власти не обсуждают вопрос о продаже здания бывшего кинотеатра «Родина», размещении в нем каких-либо коммерческих организаций. Наоборот, рассматривают вариант создания на его базе музея алтайского кино.

«Возможно, это будет филиал музея ГМИЛИКА. Там могут появиться экспозиции, посвященные творчеству Ивана Пырьева, Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Нины Усатовой, проводиться лекции о кино, демонстрироваться лучшие отечественные фильмы. Таким образом, здание частично сохранит свой исторический, с 1941 года, профиль», – добавил Паршков.

Кинотеатр «Родина» прекратил свою работу и уже с 12 января был официально закрыт. Долгое время обсуждалось, что в освободившееся здание переедет барнаульский планетарий, но позже власти эту идею отвергли.

Нынешняя идея городских властей совпадает с инициативой архитектора Александра Деринга, который приложил свою руку к реконструкции здания кинотеатра в 2005 году. Он предложил создать на месте закрывшегося кинотеатра музей кино.

Кинотеатр «Родина» был построен в 1941 году по типовому проекту московского архитектора Г. Френка. Он имел два зала на 300 мест, которые назывались «розовый» и «голубой». Строительство кинотеатра началось незадолго до начала Второй мировой войны. Но в июле 1941-го строительство было приостановлено. Заморозили строительство ненадолго – уже осенью постройку завершили при активном участии молодежных бригад барнаульских предприятий.

Современная история кинотеатра началась в 2005 году, когда «Родину» передали в долгосрочную аренду сети «Киномир». Была проведена масштабная реконструкция под руководством архитектора Александра Деринга. Были открыты два больших зала – «красный» и «синий» (132 места), а также малый на 32 места. «Родина» стала главным кинотеатром города, где показывали фестивальное кино. Например, ленты, участвовавшие в Каннском или Венецианском фестивалях, ретроспективы великих режиссеров и различные киноклубы.