Власти Барнаула выполнят поручения губернатора

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поставил перед структурными подразделениями мэрии задачу по выполнению поручений губернатора края, которые Александр Карлин озвучил на ежегодном отчете по работе правительства региона за 2017 год. Будут скорректированы планы работ.

Так, одним из важных направлений работы является ликвидация очередей в детские сады. Местами в детских садах должны быть обеспечены все дети детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Такую задачу перед правительством страны поставил и президент России Владимир Путин.

В краевом центре насчитывается 200 ясельных групп, рассчитанных на 5 тыс. 309 воспитанников от 1,5 до 3 лет. Но проблема очередности для этой категории ребятишек сохраняется — на очереди состоят 8 тыс. детей. Планируется открытие 5 ясельных групп по 20 малышей в каждой. Кроме того, в планах — открытие дополнительных ясельных групп в пристроях к действующим детсадам.

В Барнауле ведется строительство современных школ. «Мы благодарны за поддержку в реализации государственной программы создания новых ученических мест в образовательных учреждениях. Барнаул готов взять на себя дополнительные обязательства по строительству еще одной современной школы в этом году», — цитирует пресс-центр мэрии слова Сергея Дугина.

Еще одна задача — ликвидация несанкционированных свалок. Власти города ведут системную работу в этом направлении. В 2017 году свалки ликвидированы на территориях площадью 112 тыс. 102 кв. метров.