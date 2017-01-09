Восемь команд лиги «КВН-Алтай» отправятся на международный фестиваль в Сочи

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 18:45

Восемь команд лиги «КВН-Алтай» отправятся на международный фестиваль в Сочи

Восемь команд лиги "КВН-Алтай" отправятся на международный фестиваль в Сочи

Пять команд представляют Алтайский край

Восемь команд, выступающих в официальной лиге «КВН-Алтай», отправятся на XXVIII Международный зимний фестиваль «КиВиН 2017», который пройдет в Сочи с 10 по 23 января.

Алтайскую лигу представят пять коллективов из региона – это чемпион 2015 года, имеющий опыт выступления в первой лиге, «Первый космонавт», «Бийсбург» (Бийск), а также коллективы из АлтГУ («Город грез», «Престиж», «Невпопад»).

Кроме того, в Сочи отправятся две команды из Новосибирской области — «Плохой и очень плохой» (Купино) и «Сборная стратосферы (НГУ), а также действующий чемпион лиги — сборная КузГТУ (Кемерово).

«КиВиН 2017» в Сочи пройдет с 10 по 23 января. Спустя два года фестиваль вернулся в родные пенаты – отель «Жемчужина». Традиционно на фестиваль приезжают тысячи команд со всей страны, которые будут распределены по разным лигам. Самые главные из них — Премьер-лига и Высшая лига. Впрочем, в последние десять лет алтайское КВН-движение было в Премьер-лиге, где два сезона выступала сборная края, а также барнаульская команда «Бумеранг».

Отметим, несмотря на финансовые трудности, краевым властям и руководству лиги «КВН-Алтай» удалось найти средства на поездку команд в Сочи на главный фестиваль популярной игры.

В конце декабря 2016 года, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, начальник спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева отметила, что в регионе существует системная работа по развитию КВН-движения.

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 18:45
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