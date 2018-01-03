

Фото Евгений НАЛИМОВ

Накануне своего 95-летия народный художник России Михаил Будкеев открыл в зале музея «Город» персональную выставку «Моя малая родина».

В экспозицию вошло 150 работ, и это, по словам сына художника, известного музыканта Сергея Будкеева, далеко не все, что готов был представить зрителям юбиляр. Самые ранние пейзажи на этой выставке – виды Пскова – написаны еще в 1960-м. В уходящем году мастер работал над двумя десятками полотен, и сейчас их тоже можно увидеть в зале музея.

– Видно отношение художника к миру. Здесь жизнь, живое! – заметил живописец Владимир Прохода.

– Он потому столько и сделал, что на жизнь смотрит с оптимизмом, – говорит скульптор Людмила Рублева.

– По рассказам, Михаил Яковлевич постоянно ведет рабочие дневники, в которых планирует, что будет делать завтра, – рассказал нам живописец Андрей Арестов. – Когда мы помогали перевозить работы в выставочный зал, я увидел в его мастерской маленькие этюды, которые художник никогда не показывал. Их очень много, и это настоящие шедевры – непосредственные, грамотные и очень профессиональные. Можно было бы сделать отдельную большую выставку этюдов и она тоже была бы великолепна! Вот, смотрите, – Андрей Васильевич указывает на сдержанный пейзаж «Сторожевая башня Псковского кремля» 1960 года, – такие работы с течением времени приобретают уже другое качество, как старое вино…

В экспозицию вошли знаменитые (и мгновенно узнаваемые на любой коллективной выставке) пейзажи Горного Алтая и Монголии, виды старинных барнаульских улочек, пышные натюрморты. А еще многочисленные портреты: сына, покойной супруги – актрисы театра драмы Марии Буровой-Будкеевой (в сценическом образе), сестер, отца – участника двух мировых войн…

Михаил Яковлевич и сам фронтовик: в 19 добровольцем ушел на войну, был тяжело ранен на Курской дуге. Но страшные события, свидетелем и участником которых он стал в юности, не помешали ему сохранить тот самый восторженный взгляд на мир, заметный любому зрителю.

– Этот человек заслуживает, чтобы говорить о нем в самых ярких, восторженных выражениях, – уверен Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации Барнаула. – И сегодня в преддверии юбилея я хочу пожелать здоровья, счастья, вдохновения. А если проще – так держать!

Художника поздравляли заместитель председателя правительства края Андрей Щукин, председатель комитета по социальной политике краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко, а также искусствоведы, поклонники и коллеги-художники.

Михаил Яковлевич Будкеев родился 23 декабря 1922 года в селе Овсянниково Целинного района. Окончил Канскую военную летную школу, Новосибирское пехотное училище. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации в 1946 – 1954 годах работал в Бийском городском драмтеатре художником-декоратором. С 1954 года живет в Барнауле. Член Союза художников с 1961 года, в 70-е избирался председателем правления краевой организации. Произведения живописца находятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом.