«Вперед, в 60-е»: чем удивит алтайский фестиваль Because of the Beatles

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 19:46

«Вперед, в 60-е»: чем удивит алтайский фестиваль Because of the Beatles

"Вперед, в 60-е": чем удивит алтайский фестиваль Because of the Beatles

Гости смогут услышать бессмертные хиты The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Creedence

Битломаны и просто любители хорошей музыки 1 июля соберутся на фестивале Because of the Beatles, который пройдет на «Бирюзовой Катуни».

В этот раз фестиваль пройдет под лозунгом «Вперед, в 60-е!». Гостей феста ожидает выступление барнаульских музыкальных коллективов «Мы» и Redrollers, ребят из Горно-Алтайска Palm Beach 04, новосибирцев «Ракеты» и «Штрих Кот».

Хедлайнером фестиваля заявлен трибьют легендарной группы, «двойники The Beatles», московская команда The BeatLove.

Помимо хитов самих The Beatles, гостей ждут бессмертные песни Элвиса Пресли, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Creedence.

Фестиваль начнется в 17:00 у памятника Джону Леннону и продлится до полуночи.

Из Барнаула на фестиваль можно отправиться автобусом в 08:00 от здания по проспекту Ленина, 53 по билетам тура от компании «Авиафлот», которая осуществляет доставку туда-обратно.

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Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 19:46
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