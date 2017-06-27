Врачи оценивают состояние Владимира Этуша как тяжелое

Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 13:45

Врачи оценивают состояние Владимира Этуша как тяжелое

Врачи оценивают состояние Владимира Этуша как тяжелое

Он по-прежнему находится в нейрохирургической реанимации

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что состояние знаменитого советского актера оценивается как тяжелое. Об этом пишет РИА «Новости».  

«Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градуса», — отметили в медучреждении.

Ранее СМИ писали, что Этуш попал в больницу после травмы, которую получил, упав на лестнице. Уже отменены спектакли в театре, где играет артист.

Сейчас Владимиру Этушу 95 лет. Большую популярность он получил,  снявшись в бессмертных комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

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Автор: Александр Июнь 27, 2017 13:45
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