Всероссийский фестиваль «День России на «Бирюзовой Катуни» собрал более 10 тысяч человек

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В этом году Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на «Бирюзовой Катуни» собрал более 10 тысяч человек. Главные события состоялись на территории Особой экономической зоны 12 июня. Здесь был по-настоящему яркий и самобытный праздник.

Народы

Сохранение традиций народов, которые проживают в Алтайском крае и России, пожалуй, ключевой смысл фестиваля. Каждый человек, приехавший в этот день на «Бирюзовую Катунь», становился его непосредственным участником. Ведь здесь удается познакомиться с различными видами традиционных ремесел, поучаствовать в народных играх, танцах, мастер-классах и даже спеть вместе с коллективами. Организаторы фестиваля постарались показать фольклорную жизнь региона во всем многообразии. Можно было увидеть и русских, и казахов, и алтайцев, и литовцев. Представители этнокультурных объединений рассказали о своих традициях.

Центр алтайской национальной культуры организовал выставку изделий из войлока, кожи и дерева. Можно было увидеть деревянные тарелки, расписанные скифскими мотивами, вышивку алтайских мастеров.

– Вы знаете, что украшения, которые носят замужние женщины и незамужние, отличаются? – задает вопрос представитель центра Римма Богданова. – Девушке дарят специальное украшение в 14 лет, и каждое звено на нем – это один год. Так легко понять, сколько ей лет и можно ли свататься.

Кумандинцы – малочисленный народ. Сейчас есть три территории преимущественного их проживания. Это Красногорский район – 282 человека, Солтонский район – 306 и Бийск – 111.

– В последние годы к нашему народу большой интерес, – говорит председатель Совета уполномоченных кумандинцев Алтайского края Виталий Петухов. – Нас совсем немного, поэтому все кумандинцы знают друг друга в лицо. Основная площадка – Красногорский район. Здесь мы с радостью встречаем гостей, которым показываем обряды и рассказываем о традициях. В Бийске постоянно проводим праздники. Есть община и этнокультурный центр. Всех приглашаем, приходите и познакомитесь с малочисленным народом.

А вот в краевой общественной организации «Общество литовской культуры» состоит 90 человек. Она объединяет литовцев, депортированных в 1941 году на территорию Алтайского края, а также их потомков.

– Конечно, вся работа направлена на поддержку корней, связь с исторической родиной, – рассказывает руководитель организации Ирина Коричко. – У нас проводится воскресная школа по изучению литовского языка. Тех молодых людей, у которых неплохо получается его освоить, отправляем в Литву на углубленное изучение. В общем, если они заинтересованы, мы обязательно предоставляем возможность познакомиться с исторической родиной.

Туризм

В «День России на «Бирюзовой Катуни» уже по сложившейся традиции 19 юным жителям края вручили паспорта. Их получили школьники из Смоленского, Алтайского, Советского, Тальменского, Бийского и других районов. Первый взрослый документ ребятам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко.

– Начавшись как краевой, сейчас фестиваль стал всероссийским, – сказал глава региона. – Он помогает укреплять нити, связующие настоящее и прошлое, поддерживает тех людей, которые занимаются сохранением и изучением исторического наследия. Это еще и наше желание представить Алтайский край во всей его красе. Ведь здесь живут представители более ста сорока национальностей. Участниками фестиваля стали коллективы из 14 регионов страны. Успех и интерес к фестивалю закономерны. На нем можно увидеть наследие истории, культуры самых разных народов, которые Алтайский край считают своей родиной.

Виктор Томенко подчеркнул, что президент Владимир Путин последовательно проводит политику, направленную на сохранение единства России. Это очень непросто, но все усилия находят мощнейшую поддержку по стране. Ведь традиции, ремесла, старинные праздники и обычаи – часть нашей общей культуры.

Глава региона, который сейчас проводит рабочие поездки по краю, знакомится с положением дел в различных отраслях, в том числе и туристической.

– Интерес к Особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» с каждым годом увеличивается, здесь появляются новые объекты, – сказал он. – На территории созданы все условия для развития туристического направления. Я думаю, с учетом перспектив этой части нашего региона «Бирюзовая Катунь» будет и жемчужиной, и визитной карточкой края. Основные контуры того, как продолжат развиваться Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», Белокуриха и «Белокуриха-2», ясны, существуют долгосрочные планы. Вопрос только в том, какими темпами все это станет идти: часть средств должно вложить государство, другую – частные инвесторы. Иначе говоря, как мы будем развиваться на много лет вперед – понятно. Знаю также, что и поиски других возможностей для турбизнеса не закончены.

Глава региона уверен: нужно максимально использовать исходные возможности и конкурентные преимущества. В крае немало мест, куда можно поехать, полечиться, где есть что посмотреть, или стать участником интересного события. Сочетание всего этого и у нас, и у наших соседей нужно использовать по максимуму. Тогда турпоток в Алтайский край будет расти.

ЛИВЕР

Кристина

Всероссийский фестиваль «День России на «Бирюзовой Катуни» собрал более 10 тысяч человек

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