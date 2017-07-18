Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» откроют в Барнауле

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 17:45

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» откроют в Барнауле

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" откроют в Барнауле

Традиционно торжественное открытие пройдет у памятника Василию Шукшину в краевой столице

Сегодня, 18 июля 2017 года, в краевой столице открывается Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Торжественная церемония открытия состоится у памятника Василию Макаровичу на улице Юрина, 232.

Участвовать в церемонии будут жители города и гости краевой столицы. Это литераторы и кинематографы, коллеги Василия Шукшина и поклонники его творчества.

Кроме торжественной программы на площадке будет работать выставка изделий местных мастеров и ярмарка, где будут представлены работы лучших мастеров росписи по дереву, бересте, фьюзингу (изготовление изделий из стекла), чеканке юбилейных и тематических монет и другие.

На площадке алтайские казаки продемонстрируют силу русского оружия. Музеи «Мир камня» и «Мир времени» представят лучшие экспонаты.

Начало праздника в 13.00.

В рамках фестиваля на Алтай приезжают известные писатели и артисты. В писательскую делегацию вошли писатели и поэты Евгений Водолазкин, Юрий Козлов, Александр Кердан, Владимир Молчанов, Андрей Гришаев, Мария Маркова.

В делегацию кинематографистов вошли режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, рок-музыкант, композитор Гарик Сукачёв.

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Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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