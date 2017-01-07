Второй дом: что хранят с в своих гримерках артисты театра драмы?

«Посторонним В»: рассказ артиста Эдуарда Тимошенко о своей работе и фоторепортаж из театральной гримерки



Еще одно интересное место в театре — гримерка. Посторонним сюда вход воспрещен — это личное пространство, где артисты повторяют роли, готовятся к выходу на сцену и отдыхают. Чтобы приоткрыть завесу тайны, корреспонденты Amic.ru побывали в гостях у заслуженного артиста России Эдуарда Тимошенко.

Раскрашенный холодильник, картины, коллажи и разнообразные сувениры — в гримерке у Эдуарда Тимошенко довольно уютно, только, как признается артист, «царит творческий беспорядок». Хотя ничего подобного мы не заметили — все на своих местах и очень аккуратно. Практически все вещи, которые здесь находятся, кем-то подарены: портрет написал театральный художник, статуэтки, подушки и прочую приятную мелочь принесли поклонницы, самые преданные из которых, как шутит артист, становятся женами.

«Кольцо подарила мне одна женщина со словами «у него хорошая энергетика, я тебе его дарю, так как у тебя она тоже хорошая, с тобой поговоришь и хочется жить». Оно было маленького размера, и я решил носить его на мизинце. Лет 7 не снимаю уже, это как оберег», — рассказывает о памятном презенте ведущий мастер сцены.









Артисты, кстати, очень суеверные люди, это порой накладывается даже на то, каким путем они пойдут на работу. А еще при всей своей публичности довольно закрытые. Это свой мир, где актеры в основном дружат и заводят семьи друг с другом. И разговаривают, естественно, в основном тоже о театре.

«Я выхожу на сцену, и никого не волнует, как я себя чувствую: вышел и должен работать», – говорит Эдуард.

Неотъемлемый атрибут гримерки Тимошенко — цветы. Он их выращивает сам и вообще считает себя человеком домашним. Очень любит готовить, а плиту называет своей второй женой. В мечтах – открыть кафе «У Гамлета», но, скорее всего, идея так и останется в фантазиях — театр для него уже часть жизни.

«Театр — это болезнь. Я его уже не оставлю. У меня нет любимых ролей, есть, конечно, те, от которых устал, но все равно их играешь. Нельзя делить роли на те, которые нравятся и не нравятся. Как только скажешь, что какая-то не твоя, ее не будет. Перед спектаклем я одеваюсь, гримируюсь, повторяю роль и очень волнуюсь. Кто говорит, что не волнуется перед выходом на сцену, просто лукавит. А настоящий актер, он все переживает как в последний раз», – объясняет Эдуард Тимошенко.

Что еще интересного скрывает театр, как работают его цеха, кто создает декорации и шьет костюмы — все это можно узнать из нашего спецпроекта «За кулисами».