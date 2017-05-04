Вторые «Стражи Галактики» и другие премьеры этой недели

Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 15:45

Вторые «Стражи Галактики» и другие премьеры этой недели

Вторые "Стражи Галактики" и другие премьеры этой недели

Все о главных премьерах этой недели
Вторые "Стражи Галактики" и другие премьеры этой недели

На этой неделе в России официально стартует сезон летних блокбастеров. В ближайшие месяцы каждую неделю будут выходить крупные проекты, которые будут бороться за внимание зрителей. Каждый четверг портал Amic.ru совместно с кинотеатром «Пионер» рассказывает о главных премьерах недели, которые можно посмотреть в Барнауле. Главным фильмом этой недели, выходящим перед длинными выходными, будет вторая часть превосходного проекта от студии Marvel «Стражи Галактики».

«Стражи Галактики 2»

Режиссер — Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Дизель, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Во втором фильме рассказывается о Питере Куилле, который вместе с командой встречается с могущественным Эго в исполнении Курта Рассела и узнает тайну отца Звёздного лорда. Любопытно, что картина начинается с того момента, как закончился первый фильм. Совершенно изумительное кино, которое получилось не хуже, чем первая часть. У вас будет четыре выходных дня, чтобы сходить в кинотеатр. Крис Пратт снова играет одну из своих лучших ролей, а малыш Грут, озвученный Вином Дизелем, способен стать любимцем для всех зрителей на свете. Все это действие сопровождает грандиозный саундтрек. Как и в первой части, здесь будет много песен 1970-х, когда все читали комикс про Стражей Галактики. В картине, в частности, можно услышать синглы ELO, Fleetwood Mac, Parliament и Джорджа Харрисона.

«Рок Дог»

Режиссер — Эш Браннон

В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К.Симмонс

Довольно непримечательный мультфильм о псе Боуди, который сторожит родную деревню от волков, но мечтает стать учеником живой рок-легенды – кота по имени Энгус. Мультипликационная картина выходит в российский прокат спустя почти год после мировой премьеры. В российском дубляже главных героев озвучивают Никита Пресняков и Николай Фоменко.

«Три дня до весны»

Режиссер — Александр Касаткин

В ролях: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин

Единственный фильм о Великой Отечественной войне, выходящий в российский прокат накануне 9 мая. Действие военного детектива разворачивается в блокадном Ленинграде в 1942 году. Лаборатория, в которой хранились смертельные вирусы, разрушена фашистской бомбой. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить в городе страшную эпидемию.

Все премьеры недели вы можете посмотреть в самом современном в Барнауле кинотеатре «Пионер». Более подробную информацию и расписание сеансов вы можете посмотреть на сайте кинотеатра.

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Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 15:45
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