Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году?

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 13:46

Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году?

Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году?

Современная драматургия и классика: над какими премьерными спектаклями начали работать театры Алтайского края?

Закончился 2016 год, а театральный сезон в самом разгаре. Театры Алтайского края только вот-вот отыграли свои праздничные премьеры и уже принялись за планирование и постановку новых спектаклей. 

Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году?

Так, в музкомедии премьерой весны станет «Цыганский барон» Иоганна Штрауса. Как рассказали в театре, неизменный успех этой классической оперетты заключается в сочетании лирических мелодий с упоительной стихией вальса. Режиссером спектакля стал Константин Яковлев.

На малой сцене музкомедии покажут настоящую комедию положений «Одолжите тенора!». По мнению работников театра, эта веселая, непредсказуемая, наполненная водоворотом забавных и смешных ситуаций история способна поднять настроение и подарить улыбку даже самому скептически настроенному зрителю. После оглушительного успеха на Бродвее пьеса обошла почти все сцены мира, она переведена на 8 языков,  получила три премии Ассоциации Нью-Йоркских критиков, две – «Тони», и теперь и у барнаульцев будет возможность по достоинству ее оценить. Зрители алтайской музкомедии увидят премьеру в апреле. Над спектаклем работает режиссер Татьяна Столбовская.

Кроме того, в театре музыкальной комедии пройдет фестиваль курсовых и дипломных работ «ШАГ».

Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году?

Творческий коллектив Молодежного театра Алтая уже приступил к постановке сразу трех  спектаклей, разных по жанрам, адресованных разной возрастной аудитории.

Первые репетиции  комедии «Иллюзии» по пьесе современного драматурга Ивана Вырыпаева  ведет режиссер Иван Стебунов. В его постановке на сцене Молодежного театра Алтая  барнаульские зрители могли увидеть трагикомедию «Обыкновенное чудо», а новую сценическую работу зрителям представят уже 4 марта.

Следующая премьера состоится 22 марта – спектакль для детей по мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» поставит режиссер Евгений Балакин. В этом спектакле вновь будут заняты учащиеся школы-студии МТА, ранее участвовавшие в музыкальном спектакле «Сокровища капитана Флинта».

Первого апреля порадует взрослых зрителей лирическая комедия классика советской драматургии Александра Вампилова «Старший сын» в постановке Алексея Бурдыко. Многие зрители уже  успели  познакомиться  с работами Алексея – драмой  «Война, беда, мечта и юность»  по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» и  лирической драмой Михаила Рощина «Валентин и Валентина». Подробности о каждой постановке уже скоро появятся на официальном сайте МТА.

В театре драмы готовятся встречать режиссера Алексея Логачева, который барнаульской публике известен по спектаклям «Пленные духи» и «Укрощение строптивой». На этот раз в его планах поставить «Зойкину квартиру» по пьесе Михаила Булгакова. Премьера состоится в апреле. А барнаульский режиссер Максим Астафьев готовит «Темные аллеи» по сборнику рассказов Ивана Бунина.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 13:46
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