Вышел долгожданный трейлер «Темной башни» по Стивену Кингу

Российская премьера состоится 3 августа

Вышел первый официальный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — «Темной башни» по Стивену Кингу. Ролик появился в сети интернет.

«Темная башня» — цикл романов Стивена Кинга, состоящий из восьми книг. Долгое время проект считался одним из главных «долгостроев» Голливуда, но в итоге его удалось реализовать. В продюсерах картины числится Рон Ховард, а в режиссерах – Николай Арсель, известный по сценарию для «Девушки с татуировкой дракона».

Главные роли в «Темной башне» исполнили Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Эбби Ли. В российский прокат фильм выйдет 3 августа 2017 года.